ЦСКА — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 12 июля, состоится матч ЦСКА — «Рубин». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Рубин» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут Адлан Хатуев (Грозный) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

ЦСКА, набрав 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (33) — 11-е.