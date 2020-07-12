Лапочкин не будет работать на матче «Краснодара», он назначен на игру «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», арбитр Сергей Лапочкин не будет работать на VAR в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Урал».



Судья будет работать в бригаде VAR на игре «Динамо» — «Крылья Советов». На матч «быков» с уральской командой было решено поставить Станислава Васильева, который должен был работать на игре «Динамо». Это связано с тем, что «Краснодар» борется с «Локомотивом» за выход в Лиге чемпионов, а «Динамо» и «Крылья Советов» не участвуют в борьбе за еврокубки.

Напомним, Лапочкин работал 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1). Во время встречи был удалён главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, активно протестовавший против назначения пенальти в ворота его команды. Позднее специалист был дисквалифицирован на три матча.