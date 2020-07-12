«Оренбург» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Сегодня, 12 июля, состоится матч «Оренбург» — «Ростов». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Ростов».
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Ростов» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).
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