«Оренбург» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 12 июля, состоится матч «Оренбург» — «Ростов». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Ростов».

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Ростов» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).