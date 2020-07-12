Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

«Оренбург» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 12 июля, состоится матч «Оренбург» — «Ростов». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Ростов».

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Ростов» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).

Судья Стипиди: никогда не делал ставки и не был в Латвии. Негодяи пишут полную чушь
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020