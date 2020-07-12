«Эспаньол» потерпел седьмое поражение подряд, проиграв «Эйбару»

В матче 36-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Эйбар». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе RCDE и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Эйбара» Эду Эспосито, реализовавший пенальти на 25-й минуте. Спустя 11 минут Эспосито оформил дубль.
Серия поражений «Эспаньола» в чемпионате Испании достигла семи матчей. Каталонская команда уже вылетела из Примеры. «Эйбар» одержал первую победу в последних четырёх встречах.
«Эйбар» занимает 15-е место в турнирной таблице испанского первенства. В активе подопечных Хосе Луиса Мендилибара 39 очков. «Эспаньол» (24) — на последнем, 20-м месте.
В предпоследнем, 37-м туре сезона-2019/2020 «Эспаньол» на выезде сыграет с «Валенсией», а «Эйбар» дома примет «Вальядолид». Оба матча состоятся 16 июля.
- 12 июля 2020
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