Форвард «Кристал Пэлас» Заха получил сообщение с расистскими угрозами
Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха перед матчем с «Астон Виллой» сообщил, что получил сообщения с оскорблениями на расовой почве.
Пользователь «Инстаграма» отправил футболисту в директ несколько сообщений с угрозами и фотографиями. «Тебе лучше не забивать завтра, чёрная дрянь. Иначе я приду к тебе домой в костюме призрака», – говорится в одном из сообщений. Пользователь также скинул форварду фото участников ку-клукс клана в белой мантии и капюшоне, которые стоят вокруг темнокожего человека с завязанными глазами. Скриншоты переписки Заха опубликовал на своей странице в «Твиттере».
В этом сезоне Заха провёл за «Кристал Пэлас» 35 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.
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