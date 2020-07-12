Форвард «Кристал Пэлас» Заха получил сообщение с расистскими угрозами

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха перед матчем с «Астон Виллой» сообщил, что получил сообщения с оскорблениями на расовой почве.

Пользователь «Инстаграма» отправил футболисту в директ несколько сообщений с угрозами и фотографиями. «Тебе лучше не забивать завтра, чёрная дрянь. Иначе я приду к тебе домой в костюме призрака», – говорится в одном из сообщений. Пользователь также скинул форварду фото участников ку-клукс клана в белой мантии и капюшоне, которые стоят вокруг темнокожего человека с завязанными глазами. Скриншоты переписки Заха опубликовал на своей странице в «Твиттере».

В этом сезоне Заха провёл за «Кристал Пэлас» 35 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.