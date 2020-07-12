«Оренбург» — «Ростов»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ростова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург»: Климович, Зотов, Терехов, Сиваков, Шахов, Малых, Чуканов, Аюпов, Шкофлек, Липовой, Кулишев.
Запасные: Руденко, Штырлов, Криворучко, Бидловский, Егофаров, Хорошков, Привалов, Козлов.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Логашов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Ионов, Глебов, Норманн, Шомуродов, Долгов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Ведерников, Рогочий, Попов, Зайнутдинов, Саплинов, Черкес, Прошляков.
«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 28-го тура РПЛ
- 12 июля 2020
-
18:09
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:52
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:10
-
16:58
-
16:39
-
16:23
-
16:19
-
16:07
-
15:57
-
15:56
-
15:30
-
15:24
-
15:16
-
15:01
-
15:01
-
14:46
-
14:11
-
13:58
-
13:37
-
13:30
-
13:09
-
12:55
-
12:34
-
12:27
-
12:25
-
12:04
-
11:44
-
11:44
-
11:23
Партнерский контент