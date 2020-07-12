«Оренбург» — «Ростов»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ростова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Ростов».



«Оренбург»: Климович, Зотов, Терехов, Сиваков, Шахов, Малых, Чуканов, Аюпов, Шкофлек, Липовой, Кулишев.



Запасные: Руденко, Штырлов, Криворучко, Бидловский, Егофаров, Хорошков, Привалов, Козлов.



«Ростов»: Песьяков, Чернов, Логашов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Ионов, Глебов, Норманн, Шомуродов, Долгов.



Запасные: Бабурин, Рудаков, Ведерников, Рогочий, Попов, Зайнутдинов, Саплинов, Черкес, Прошляков.

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