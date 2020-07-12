«Динамо» — «Крылья Советов»: составы на матч 28-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 28-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Хильемарк, Комличенко, Игбун, Филипп.
Запасные: Лещук, Плиев, Шуньич, Евгеньев, Соснин, Грулев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Панченко, Н'Жье.
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Попович, Антон, Глушенков.
Запасные: Рыжиков, Киселёв, Смирнов, Хади, Голенков, Молчанов, Радонич.
Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов».
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