«Динамо» — «Крылья Советов»: составы на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 28-го тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Хильемарк, Комличенко, Игбун, Филипп.

Запасные: Лещук, Плиев, Шуньич, Евгеньев, Соснин, Грулев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Панченко, Н'Жье.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Попович, Антон, Глушенков.

Запасные: Рыжиков, Киселёв, Смирнов, Хади, Голенков, Молчанов, Радонич.

Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов».