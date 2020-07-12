«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 12 июля, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Встреча 35-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Нортумберленд, Англия). Ему будут помогать ассистенты Саймон Беннетт (Англия) и Дэниел Кук (Англия). Резервный арбитр — Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия).



Встреча команд в первом круге прошла 1 сентября 2019 года и завершилась вничью со счётом 2:2.



«Тоттенхэм Хотспур», набрав в 34 турах 49 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (50) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 35 матчах набравший 93 очка.