Зидан: Хамес — важный игрок для «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о полузащитнике команды Хамесе Родригесе.
«Хамес — важный игрок, и он наш футболист. Сегодня ему исполняется 29 лет, и я желаю ему счастливого дня рождения. Это правда, что некоторые футболисты играют больше, чем другие, но я не собираюсь игнорировать ни одного из моих игроков. Каждый из них вносит свой вклад в игру команды. Каждый футболист, который у меня есть, приносит пользу", — приводит слова Зидана AS.
Родригес перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 75 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл 8 матчей в Примере, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 32 млн.
- 12 июля 2020
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