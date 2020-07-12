Новиков: «Динамо» интересует только верх турнирной таблицы

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о предстоящем матче с «Крыльями Советов».
«Самарцы изменились — наладили игру в обороне, хорошо выбегают в контратаки. Насколько уязвима для нас потеря Нойштедтера? Это покажет игра. На очковую разницу с сегодняшним соперником не смотрим — интересует только верх турнирной таблицы», — приводит слова Новикова пресс-служба клуба.
Сегодня, 12 июля, состоится матч «Динамо» — «Крылья Советов». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
- 12 июля 2020
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