Талалаев: наши славянские ребята быстро теряют грань между уверенностью и самоуверенностью

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с московским «Динамо».
«Во-первых, отталкиваемся от того качества, которое можем давать. Второе — не смотрим на игру соперника. Знаем, что можем играть на равных с любым соперником. Самое главное, чтобы мы набирали очки в каждом матче. Всё остальное будет зависеть от многих факторов.
Главная проблема — когда уверенность игроков начинает перерастать в самоуверенность. После очень хорошей игры с Тулой мы с трудом остаёмся в русле того, что каждый матч надо играть от себя, от уважения к сопернику. Появились такие нотки, что игроки начали верить в себя. К сожалению, у нас очень часто бывает, что наши славянские ребята грань между уверенностью и самоуверенностью очень быстро теряют. Главная проблема — реализация того, что мы наметили», — сказал Талалаев в интервью пресс-службе клуба.
- 12 июля 2020
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:20
-
19:16
-
19:09
-
19:08
-
19:06
-
18:59
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:32
-
18:28
-
18:18
-
18:17
-
18:09
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:52
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:10
-
16:58
-
16:39
-
16:23
-
16:19
-
16:07
-
15:57
-
15:56
-
15:30
-
15:24
-
15:16