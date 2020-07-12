Талалаев: наши славянские ребята быстро теряют грань между уверенностью и самоуверенностью

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с московским «Динамо».



«Во-первых, отталкиваемся от того качества, которое можем давать. Второе — не смотрим на игру соперника. Знаем, что можем играть на равных с любым соперником. Самое главное, чтобы мы набирали очки в каждом матче. Всё остальное будет зависеть от многих факторов.



Главная проблема — когда уверенность игроков начинает перерастать в самоуверенность. После очень хорошей игры с Тулой мы с трудом остаёмся в русле того, что каждый матч надо играть от себя, от уважения к сопернику. Появились такие нотки, что игроки начали верить в себя. К сожалению, у нас очень часто бывает, что наши славянские ребята грань между уверенностью и самоуверенностью очень быстро теряют. Главная проблема — реализация того, что мы наметили», — сказал Талалаев в интервью пресс-службе клуба.

Новиков: «Динамо» интересует только верх турнирной таблицы