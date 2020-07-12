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«Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон, ассистировали ему судьи на линиях Ли Беттс и Константин Хатцидакис.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — в компенсированное время автором забитого мяча стал Махмуд Хассан. На 59-й минуте бирмингемский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Хассан, которому ассистировал Конор Хурихейн.

«Астон Вилла», набрав 30 очков, поднялась на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.

В 36-м туре «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Эвертоном», «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Матчи состоятся 16 июля.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
12 июля 2020, воскресенье. 16:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Хассан – 45+4'   2:0 Хассан – 59'
Удаления: нет / Бентеке – 90+6'
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