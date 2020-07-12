«Уфа» назначила временного генерального директора вместо Газизова

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что временно исполняющим обязанности генерального директора клуба назначен Ринат Шайбеков.

«Шайбеков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора. Официальное назначение он пока не получил. Посмотрим, как пойдёт дело», — приводит слова Мурзагулова ТАСС.

Напомним, что прежним генеральный директором «Уфы» на протяжении нескольких лет был Шамиль Газизов, который перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак».

«Уфа», набрав в 28 турах 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч башкирский клуб проведёт 16 июля с московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе.