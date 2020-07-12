15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ляказетт забил «Тоттенхэму» мощным дальним ударом в девятку

Александр Ляказетт забил «Тоттенхэму» мощным дальним ударом в девятку
Комментарии

Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт забил гол в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (счёт 1:1, идёт 1-й тайм).

На 16-й минуте Гранит Джака перехватил мяч возле штрафной «Тоттенхэма» и отпасовал на Ляказетта, который роскошным дальним ударом поразил верхний угол ворот.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает матч арбитр Майкл Оливер, ассистируют ему судьи на линиях Саймон Беннетт и Дэниел Кук. Резервный судья — Грэм Скотт.

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание клуба от зоны Лиги чемпионов составляет девять очков. «Тоттенхэм Хотспур» (49) — на 10-м месте.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на лондонское дерби 35-го тура АПЛ