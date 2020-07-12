Александр Ляказетт забил «Тоттенхэму» мощным дальним ударом в девятку

Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт забил гол в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (счёт 1:1, идёт 1-й тайм).

На 16-й минуте Гранит Джака перехватил мяч возле штрафной «Тоттенхэма» и отпасовал на Ляказетта, который роскошным дальним ударом поразил верхний угол ворот.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает матч арбитр Майкл Оливер, ассистируют ему судьи на линиях Саймон Беннетт и Дэниел Кук. Резервный судья — Грэм Скотт.

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание клуба от зоны Лиги чемпионов составляет девять очков. «Тоттенхэм Хотспур» (49) — на 10-м месте.