Сон Хын Мин сравнял счёт в матче с «Арсеналом» после ошибки Колашинаца
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин сравнял счёт в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (счёт 1:1, идёт 1-й тайм).
На 19-й минуте Сеяд Колашинац сделал слабую передачу назад — Сон перехватил мяч, легко убежал от Давида Луиса, выскочил к воротам и технично перебросил Мартинеса.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает матч арбитр Майкл Оливер, ассистируют ему судьи на линиях Саймон Беннетт и Дэниел Кук. Резервный судья — Грэм Скотт.
«Арсенал», набрав 50 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание клуба от зоны Лиги чемпионов составляет девять очков. «Тоттенхэм Хотспур» (49) — на 10-м месте.
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