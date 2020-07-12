Евсеев: у отсутствующих футболистов «Уфы» не коронавирус, а травмы. Механические

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:1).

«Сыграли вничью, хотя могли как забить второй, так и пропустить. Сыграли теми футболистами, которые у нас были. Многие вышли не на своих позициях. Мы считаем, что ни в чём не уступили сопернику. Правда ли, что у неприлетевшей группы футболистов короновирус? У них травмы. Какие? Механические», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на коронавирус перед выездным матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Пресс-служба сообщала, что результаты тестов на коронавирус у всей команды отрицательные.