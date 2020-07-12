Кикнадзе ответил на вопросы фанатов «Локомотива» после ничьей с «Уфой»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопросы болельщиков московского «Локомотива» после ничейного результата в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
Напомним, что перед возобновлением чемпионата России «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич. Он сменил на посту главного тренера Юрия Сёмина, с которым руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт.
Для «Локомотива» ничья с «Уфой» стала четвёртой подряд в Российской Премьер-Лиге. Команда Марко Николича занимает второе место в РПЛ, набрав 51 очко. «Уфа» (37) — на шестом месте. Следующий матч «железнодорожники» проведут 16 июля с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Николич: мы недовольны результатом и качеством игры «Локомотива» в матче с «Уфой»
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