«Краснодар» — «Урал»: составы на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Кайо, Рамирес, Петров, Олссон, Газинский, Фернандеш, Уткин, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Фьолусон, Жигулёв, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.
«Урал»: Полетаев, Герасимов, Кулаков, Вилюш, Бавин, Бикфалви, Калинин, Августиняк, Кухарчик, Эль-Кабир, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Маин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Егорычев, Панюков.
Встреча пройдёт сегодня, 12 июля, в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. После 27 туров «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Урал» (35) — на 7-м месте.
- 12 июля 2020
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:20
-
19:16
-
19:09
-
19:08
-
19:06
-
18:59
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:32
-
18:28
-
18:18
-
18:17
-
18:09
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:52
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:10
-
16:58
-
16:39
-
16:23
-
16:19
-
16:07
-
15:57
-
15:56
-
15:30
-
15:24
-
15:16