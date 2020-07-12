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«Краснодар» — «Урал»: составы на матч 28-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Урал»: составы на матч 28-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Кайо, Рамирес, Петров, Олссон, Газинский, Фернандеш, Уткин, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Фьолусон, Жигулёв, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

«Урал»: Полетаев, Герасимов, Кулаков, Вилюш, Бавин, Бикфалви, Калинин, Августиняк, Кухарчик, Эль-Кабир, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Маин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Егорычев, Панюков.

Встреча пройдёт сегодня, 12 июля, в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. После 27 туров «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Урал» (35) — на 7-м месте.

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