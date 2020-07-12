Денис Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Леганесом»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сыграет в стартовом составе в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Леганесом». Встреча пройдёт в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Обслужит матч арбитр Марио Мелеро, ассистировать ему будут судьи на линиях Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато. Резервный судья — Франсиско Саэс Виталь. Начало встречи — в 20:30 мск.

«Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Авазим, Тарин, Сильва, Росалес, Родригеш, Перес, Амаду, Герреро, Руибаль.

Запасные: Сориано, Ломбо, Лопес, Наварро, Шимановски, Эрасо, Ресио, Меса, Ассале, Авилес, Гарридо, Хиль.

«Валенсия»: Доменек, Дьякаби, Паулиста, Коста, Васс, Гедеш, Кондогбиа, Парехо, Коклен, Гомес, Гаймеро.

Запасные: Силлессен, Флоренци, Герреро, Гильямон, Мангала, Коррея, Черышев, Ли Кан Ин, Солер, Торрес, Собрино.