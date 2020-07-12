ЦСКА упустил победу над «Рубином» в матче РПЛ

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Матюнин (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Илья Елеференко (Москва).

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 62-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Чалов, которому ассистировал Кристиян Бистрович. В концовке встречи «Рубин» спас от поражения Евгений Марков, который забил с пенальти.

ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (34) — на 9-м месте. Первое место занимает «Зенит» (66), который уже обеспечил себе чемпионский титул.

В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Локомотивом», а «Рубин» примет «Ростов». Матчи состоятся 16 июля.