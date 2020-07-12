«Динамо» обыграло «Крылья Советов» благодаря двум голам с пенальти

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ им. Льва Яшина». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Сафьян (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар).
Счёт был открыт на 15-й минуте — автором забитого мяча стал Максимилиан Филипп, который реализовал 11-метровый. Московский клуб увеличил разрыв в счёте в середине тайма, на 24-й минуте с пенальти отличился Николай Комличенко. В концовке матча красную карточку получил Заурбек Плиев.
«Динамо», набрав 35 очков, вышло на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Крылья Советов» (27) — на 15-м месте.
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