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Алдервейрелд ударом головой принёс победу «Тоттенхэму» в матче с «Арсеналом»

Алдервейрелд ударом головой принёс победу «Тоттенхэму» в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Бельгийский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд принёс победу своей команде в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1).

Алдервейрелд отличился на 81-й минуте, замкнув подачу с углового в исполнении Сон Хын Мина.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» состоялся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, ассистировали ему судьи на линиях Саймон Беннетт и Дэниел Кук.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 52 очка, поднялся на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (50) — на 9-м месте.

В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Арсенал» дома встретится с «Ливерпулем». Матчи состоятся 15 июля.

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