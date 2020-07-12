Созин: Обляков одним действием лишил ЦСКА медалей и ЛЧ. Он должен быть наказан

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал нарушение Ивана Облякова в матче ЦСКА — «Рубин» (1:1), которое привело к назначению пенальти в ворота москвичей.



«Обляков одним безрассудным поступком лишил ЦСКА Лиги чемпионов, медалей и денег. Впереди матч с «Локомотивом», но шансов теперь почти нет. От ЦСКА теперь ничего не зависит, и всё из-за одного неправильного движения. Да, мог устать, было жарко, но это не оправдание для футболиста, клуб которого претендует на попадание в Лигу чемпионов. Обляков просто совершил преступление против ЦСКА, перечеркнув одним подкатом все надежды. Он должен быть наказан», — заявил Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

ЦСКА упустил победу над «Рубином» в матче РПЛ