Кикнадзе: вариант с Кокориным интересен, учитывая его локомотивское прошлое

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил вероятность трансфера нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который выступает за «Сочи» на правах аренды.

«Кокорина считаю одним из лучших игроков чемпионата России. И с учётом локомотивского прошлого вариант интересен. Но масса сложностей, даже не только про ту историю с заключением», — приводит слова Кикнадзе Fclmnews.

29-летний Кокорин является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Зенитом» действует до лета 2020 года.