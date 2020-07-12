Кикнадзе: у «Локомотива» мог быть вариант с Арсеном Венгером

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб мог пригласить на пост главного тренера французского специалиста Арсена Венгера.

«Евсеев был в списке кандидатур, Слуцкий — нет. Мог быть вариант с Венгером, но он требовал решения многих вопросов», — приводит слова Кикнадзе Fclmnews.

Напомним, что перед возобновлением чемпионата России «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич. Он сменил на посту главного тренера Юрия Сёмина, с которым руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт.



«Локомотив», набрав 51 очко, занимает второе место в РПЛ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 16 июля с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена».