Кикнадзе: у «Локомотива» мог быть вариант с Арсеном Венгером
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб мог пригласить на пост главного тренера французского специалиста Арсена Венгера.
«Евсеев был в списке кандидатур, Слуцкий — нет. Мог быть вариант с Венгером, но он требовал решения многих вопросов», — приводит слова Кикнадзе Fclmnews.
Напомним, что перед возобновлением чемпионата России «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич. Он сменил на посту главного тренера Юрия Сёмина, с которым руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт.
«Локомотив», набрав 51 очко, занимает второе место в РПЛ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 16 июля с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена».
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