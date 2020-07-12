Василий Кикнадзе объяснил, зачем показал средний палец болельщикам «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что он показал средний палец болельщикам.



«Крикнули конкретно мне, но я согласен, что погорячился», — приводит слова Кикнадзе Fclmnews.

Напомним, что перед возобновлением чемпионата России «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич. Он сменил на посту главного тренера Юрия Сёмина, с которым руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт.

В 28-м туре чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» со счётом 1:1.

«Локомотив», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «железнодорожники» проведут 16 июля с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 20:30 мск.