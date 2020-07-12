Чалов: все ребята чуть расслабились после возвращения Гончаренко

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча с «Рубином» (1:1).



«И в первом, и во втором тайме могли забивать. Но после забитого мяча отдали инициативу. За это получили в свои ворота. Потом вроде снова начали играть, но не хватило времени. Если честно, изнутри не ощущалось, что в этом матче сразу побежали вперёд. В трёх предыдущих матчах играли примерно так же. Хотели забить в первом тайме, были моменты, но не хватило реализации.

Все ребята чуть расслабились после возвращения Гончаренко. Все стали получать удовольствие от игры. Это причина такой энергии в последних матчах. С коленом все нормально. Замена была не из-за этого.

Мы боремся за самые высокие места. Сделаем всё, чтобы победить в оставшихся играх и занять второе место. Просто получим удовольствие, а не будем отталкиваться от соперника", — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.