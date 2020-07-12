Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чалов: все ребята чуть расслабились после возвращения Гончаренко

Чалов: все ребята чуть расслабились после возвращения Гончаренко
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча с «Рубином» (1:1).

«И в первом, и во втором тайме могли забивать. Но после забитого мяча отдали инициативу. За это получили в свои ворота. Потом вроде снова начали играть, но не хватило времени. Если честно, изнутри не ощущалось, что в этом матче сразу побежали вперёд. В трёх предыдущих матчах играли примерно так же. Хотели забить в первом тайме, были моменты, но не хватило реализации.

Все ребята чуть расслабились после возвращения Гончаренко. Все стали получать удовольствие от игры. Это причина такой энергии в последних матчах. С коленом все нормально. Замена была не из-за этого.
Мы боремся за самые высокие места. Сделаем всё, чтобы победить в оставшихся играх и занять второе место. Просто получим удовольствие, а не будем отталкиваться от соперника", — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020