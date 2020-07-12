Чалов: все ребята чуть расслабились после возвращения Гончаренко

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча с «Рубином» (1:1).
«И в первом, и во втором тайме могли забивать. Но после забитого мяча отдали инициативу. За это получили в свои ворота. Потом вроде снова начали играть, но не хватило времени. Если честно, изнутри не ощущалось, что в этом матче сразу побежали вперёд. В трёх предыдущих матчах играли примерно так же. Хотели забить в первом тайме, были моменты, но не хватило реализации.
Все ребята чуть расслабились после возвращения Гончаренко. Все стали получать удовольствие от игры. Это причина такой энергии в последних матчах. С коленом все нормально. Замена была не из-за этого.
Мы боремся за самые высокие места. Сделаем всё, чтобы победить в оставшихся играх и занять второе место. Просто получим удовольствие, а не будем отталкиваться от соперника", — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 12 июля 2020
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:15
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:34
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:22
-
21:18
-
21:16
-
21:15Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит» Эксклюзив
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
21:02
-
21:02
-
20:56
-
20:50
-
20:45
-
20:43
-
20:37
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:23
-
19:57
-
19:51
-
19:34
-
19:31
-
19:21