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Карпин: нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат России

Карпин: нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат матча 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0).

«Вы сами всё видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире», — сказал Карпин в эфире канала РПЛ в YouTube.

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