Киевское «Динамо» упустило победу над «Александрией» и не сумело выйти на 2-е место в УПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Украины «Александрия» и киевское «Динамо» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Александрии на стадионе «Ника». Обслуживал матч арбитр Виталий Романов, ассистировали ему Виктор Матяш и Александр Корнийко.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Максим Третьяков, который реализовал 11-метровый. «Динамо» отыгралось в середине второго тайма, отличился Беньямин Вербич. На 75-й минуте Вербич вывел «Динамо» вперёд, оформив дубль. Спас хозяев от поражения Третьяков, который забил с пенальти.
«Динамо», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Александрия» (45) — на 5-м месте.
В другом матче 30-го тура УПЛ «Десна» уступила «Шахтёру» со счётом 2:4.
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