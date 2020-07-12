Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Киевское «Динамо» упустило победу над «Александрией» и не сумело выйти на 2-е место в УПЛ

Киевское «Динамо» упустило победу над «Александрией» и не сумело выйти на 2-е место в УПЛ
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 30-го тура чемпионата Украины «Александрия» и киевское «Динамо» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Александрии на стадионе «Ника». Обслуживал матч арбитр Виталий Романов, ассистировали ему Виктор Матяш и Александр Корнийко.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Максим Третьяков, который реализовал 11-метровый. «Динамо» отыгралось в середине второго тайма, отличился Беньямин Вербич. На 75-й минуте Вербич вывел «Динамо» вперёд, оформив дубль. Спас хозяев от поражения Третьяков, который забил с пенальти.

«Динамо», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Александрия» (45) — на 5-м месте.

В другом матче 30-го тура УПЛ «Десна» уступила «Шахтёру» со счётом 2:4.

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 8-й тур
12 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Александрия
Александрия
Окончен
2 : 2
Динамо К
Киев
1:0 Третьяков – 23' (пен)   1:1 Вербич – 63'   1:2 Вербич – 75'   2:2 Третьяков – 89' (пен)
Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 8-й тур
12 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Десна
Чернигов
2-й тайм
2 : 4
Шахтёр Д
Донецк
0:1 Соломон – 25'   0:2 Тете – 26'   1:2 Гитченко – 29'   1:3 Майкон – 60'   2:3 Филиппов – 62'   2:4 Патрик – 69' (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020