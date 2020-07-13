Кикнадзе вышел к фанатам, Фарфан показал жест после гола. Лучшие фото матча «Локо» — «Уфа»

12 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 39-й минуте полузащитник «Уфы» Даниил Фомин открыл счёт, реализовав пенальти. На 81-й минуте встречи Джефферсон Фарфан, появившийся на поле на 70-й минуте, головой забил гол с передачи Жоау Мариу, сравняв счёт.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фарфан не появлялся на поле в составе «Локомотива» по причине травмы. В прошлом сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.