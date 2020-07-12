«Валенсия» с Черышевым в большинстве проиграла аутсайдеру Примеры

В матче 36-го тура испанской Примеры «Леганес» обыграл «Валенсию». Встреча проходила в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче забил Рубен Перес с пенальти на 18-й минуте. На 54-й минуте был удалён игрок «Леганеса» Хонатан Сильва. Спустя шесть минут Дани Парехо исполнял 11-метровый удар, однако Иван Куэльяр сумел отбить мяч.

Российский нападающий Денис Черышев вышел на поле на 64-й минуте встречи, заменив Хауме Косту.

Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро, ассистировали ему судьи на линиях Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато. Резервный судья — Франсиско Саэс Виталь.

«Леганес», до матча с «Валенсией» занимавший 19-е место в турнирной таблице, набрал 32 очка и поднялся на 18-ю строчку. «Валенсия» (50) занимает 9-е место.