«Краснодар» разгромил «Урал» и вышел на 3-е место в РПЛ

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» разгромил «Урал» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Александр Богданов (Верея).
Счёт был открыт в начале матча — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркус Берг, которому ассистировал Даниил Уткин. На 57-й минуте краснодарский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Мануэл Фернандеш. В концовке счёт до крупного довёл Реми Кабелла, который реализовал 11-метровый.
«Краснодар», набрав 48 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (35) — на 8-м месте.
В 29-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», а «Урал» дома примет тульский «Арсенал». Матчи состоятся 15 июля.
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