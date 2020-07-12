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«Борнмут» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

«Борнмут» разгромил «Лестер» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» разгромил «Лестер Сити» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл, ассистировали ему судьи на линиях Саймон Лонг и Нил Дэвис.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Джейми Варди. «Борнмут» отыгрался в середине второго тайма — на 66-й минуте отличился Джуниор Станислас, который реализовал 11-метровый. Через минуту преимущество хозяев увеличил Доминик Соланке с передачи Диего Рико. На 67-й минуте «Лестер Сити» остался вдесятером из-за удаления Чаглара Сёюнджю. В концовке счёт до крупного довели Джонни Эванс с пенальти и Соланке, который оформил дубль.

«Борнмут», набрав 31 очко, поднялся на 18-е место в АПЛ. «Лестер Сити» (59) — на 4-м месте.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
12 июля 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
4 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Варди – 23'   1:1 Станислас – 66' (пен)   2:1 Соланке – 67'   3:1 Эванс – 83' (автогол)   4:1 Соланке – 87'
Удаления: нет / Сёюнджю – 67'
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