«Борнмут» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» разгромил «Лестер Сити» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл, ассистировали ему судьи на линиях Саймон Лонг и Нил Дэвис.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Джейми Варди. «Борнмут» отыгрался в середине второго тайма — на 66-й минуте отличился Джуниор Станислас, который реализовал 11-метровый. Через минуту преимущество хозяев увеличил Доминик Соланке с передачи Диего Рико. На 67-й минуте «Лестер Сити» остался вдесятером из-за удаления Чаглара Сёюнджю. В концовке счёт до крупного довели Джонни Эванс с пенальти и Соланке, который оформил дубль.

«Борнмут», набрав 31 очко, поднялся на 18-е место в АПЛ. «Лестер Сити» (59) — на 4-м месте.