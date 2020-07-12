«Борнмут» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» разгромил «Лестер Сити» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл, ассистировали ему судьи на линиях Саймон Лонг и Нил Дэвис.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Джейми Варди. «Борнмут» отыгрался в середине второго тайма — на 66-й минуте отличился Джуниор Станислас, который реализовал 11-метровый. Через минуту преимущество хозяев увеличил Доминик Соланке с передачи Диего Рико. На 67-й минуте «Лестер Сити» остался вдесятером из-за удаления Чаглара Сёюнджю. В концовке счёт до крупного довели Джонни Эванс с пенальти и Соланке, который оформил дубль.
«Борнмут», набрав 31 очко, поднялся на 18-е место в АПЛ. «Лестер Сити» (59) — на 4-м месте.
- 13 июля 2020
-
00:06
-
00:02
- 12 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:19
-
23:18
-
23:09
-
22:58
-
22:55
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:15
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:34
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:22
-
21:18
-
21:16
-
21:15Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит» Эксклюзив
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
21:02
-
21:02
-
20:56
-
20:50