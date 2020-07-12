«Фиорентина» спаслась от проигрыша «Вероне», забив на последней минуте

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 1:1.
На 18-й минуте встречи счёт открыл Марко Фараони, после удара которого мяч рикошетом от левой штанги оказался в сетке ворот. На 6-й минуте добавленного времени Федерико Кьеза отдал пас на Патрика Кутроне, и форвард сравнял счёт. Спустя минуту прозвучал финальный свисток.
После 32 туров «Верона», набрав 44 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (36) располагается на 13-й строчке. Лидером соревнований является «Ювентус» (76).
Результаты других матчей Серии А:
«Дженоа» — СПАЛ — 2:0
«Кальяри» — «Лечче» — 0:0
«Парма» — «Болонья» — 2:2
«Удинезе» — «Сампдория» — 1:3
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