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«Фиорентина» спаслась от проигрыша «Вероне», забив на последней минуте

«Фиорентина» спаслась от проигрыша «Вероне», забив на последней минуте
Футбол / Италия 0

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 1:1.

На 18-й минуте встречи счёт открыл Марко Фараони, после удара которого мяч рикошетом от левой штанги оказался в сетке ворот. На 6-й минуте добавленного времени Федерико Кьеза отдал пас на Патрика Кутроне, и форвард сравнял счёт. Спустя минуту прозвучал финальный свисток.

После 32 туров «Верона», набрав 44 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (36) располагается на 13-й строчке. Лидером соревнований является «Ювентус» (76).

Результаты других матчей Серии А:

«Дженоа» — СПАЛ — 2:0

«Кальяри» — «Лечче» — 0:0

«Парма» — «Болонья» — 2:2

«Удинезе» — «Сампдория» — 1:3

Италия - Серия А. 32-й тур
12 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
0:1 Фараони – 18'   1:1 Кутроне – 90+6'
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