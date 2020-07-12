Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» опустился с 8-го на 11-е место

В Российской Премьер-Лиге состоялись матчи 28-го тура.

Московский «Спартак» в гостях уступил «Сочи». В результате команда Доменико Тедеско опустилась с 8-го на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» остался на 12-й строчке.

Лидер и досрочный чемпион турнира «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). «Локомотив», который занимает второе место, поделил очки с «Уфой» (1:1).

«Краснодар» разгромил «Урал» (3:0) и вернулся на третью строчку. Причём у краснодарцев есть игра в запасе. «Ростов» не смог обыграть «Оренбург» (0:0). ЦСКА, занимающий четвёртое место, поделил очки с «Рубином» (1:1).

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» (2:0) и поднялось с 10-й на 7-ю строчку в таблице. «Арсенал» переиграл «Тамбов» (2:1).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.