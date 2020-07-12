Представитель фанатов «Локомотива» прокомментировал жест Кикнадзе со средним пальцем

Представитель фанатского объединения «Локомотива» United South Иван Крылов прокомментировал жест генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе, который показал средний палец болельщикам московского клуба.



«Я не видел этого момента. Если такое было, что же… Мы в каждом своём обращении призываем всех с трибун высказываться корректно по ситуациям в клубе. Вы видите это сами. Как ведёт себя руководство – вопрос к ним», — сказал Крылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

По итогам 28 туров «Локомотив», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 16 июля с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена».