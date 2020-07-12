Мусаев: я благодарен «Уралу» за открытый футбол

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу команды в матче 28-го тура РПЛ с «Уралом» (3:0).

«Я рад, что мы прервали серию неудачных матчей. Негативный результат давил на нас всё это время. Я благодарен «Уралу» за открытый футбол. Противник сегодня создал нам ряд трудностей. В матче было минимум пауз, обе команды всегда находились в атаке. Я рад, что мы не остановились во втором тайме и забили ещё два мяча. Думаю, наши болельщики остались довольны матчем и результатом.



Следили ли мы за результатами других матчей? Нет, я только после счёта 3:0 спросил, как сыграли ЦСКА и «Локомотив». Мы все думали только о своём матче.



Даниил Уткин — игрок, который очень любит футбол. Он всегда упорно работает, знает свои слабые стороны и старается исправить это. Сейчас он заметно прибавил. Когда раньше он выходил на замену, то, безусловно, помогал команде, но всё равно оставался молодым воспитанником. Сейчас он играет важную роль в команде, каждый матч он доказывает, что заслуживает место с стартовом составе. Уткин — один из самых талантливых игроков своего возраста, но это ещё только начало пути. Я надеюсь и верю, что дальше он будет только сильнее.



Что касается Спаича и Классона, они только провели первые тренировки в общей группе. В этом сезоне мы уже не увидим их. К следующему сезону, я думаю, они уже будут полностью готовы.



Самое важное, что Кабелла забил с пенальти. Мы не реализовали уже 4 пенальти в этом сезоне. К моменту пенальти счёт уже был 2:0, он имел право на такой удар, чувствовал себя уверенно. По-моему, сегодня получилось хорошо, красиво», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.