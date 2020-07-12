Мусаев: думаю, скоро мы увидим прежнего Шапи

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об игре переболевшего коронавирусом нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:0).

«Все знают, что Шапи перенёс болезнь, это всё очень серьёзно. Ему просто нужно время. Он мотивирован, у него огромное желание выходить на поле и помогать команде. Думаю, скоро мы увидим прежнего Шапи», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

20-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 матчах чемпионата России (12 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.