Кикнадзе: «Локомотиву» нужны болельщики, которые поддерживают команду, а не меня лично
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о болельщиках «железнодорожников».
«Нам нужны болельщики, которые поддерживают команду. Не меня лично. Я переживу. Но те, кто скандируют то, что мало относится к поддержке и уходят после 20-й минуты во время важных матчей, какие-то странные болельщики», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Ярослав Пятых.
Напомним, что перед возобновлением чемпионата России «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич. Он сменил на посту главного тренера Юрия Сёмина, с которым руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт.
По итогам 28 туров «Локомотив», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Василий Кикнадзе объяснил, зачем показал средний палец болельщикам «Локомотива»
- 13 июля 2020
-
00:15
-
00:06
-
00:02
- 12 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:19
-
23:18
-
23:09
-
22:58
-
22:55
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:15
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:34
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:22
-
21:18
-
21:16
-
21:15Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит» Эксклюзив
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
21:02
-
21:02
-
20:56
Партнерский контент