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Кикнадзе: «Локомотиву» нужны болельщики, которые поддерживают команду, а не меня лично

Кикнадзе: «Локомотиву» нужны болельщики, которые поддерживают команду, а не меня лично
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о болельщиках «железнодорожников».

«Нам нужны болельщики, которые поддерживают команду. Не меня лично. Я переживу. Но те, кто скандируют то, что мало относится к поддержке и уходят после 20-й минуты во время важных матчей, какие-то странные болельщики», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Ярослав Пятых.

Напомним, что перед возобновлением чемпионата России «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич. Он сменил на посту главного тренера Юрия Сёмина, с которым руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт.

По итогам 28 туров «Локомотив», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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