Полиция задержала 12-летнего ребёнка по делу о расистских угрозах в адрес Заха

Полиция британского графства Уэст-Мидлендс задержала подозреваемого по делу о расистских оскорблениях в адрес форварда «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

Подозреваемым оказался 12-летний мальчик из города Солихалл, сообщает пресс-служба ведомства в «Твиттере».

Заха перед матчем с «Астон Виллой» сообщил, что получил сообщения с оскорблениями на расовой почве. Пользователь «Инстаграма» отправил футболисту в директ несколько сообщений с угрозами и фотографиями. «Тебе лучше не забивать завтра, чёрная дрянь. Иначе я приду к тебе домой в костюме призрака», – говорится в одном из сообщений.

Пользователь также скинул форварду фото участников ку-клукс клана в белой мантии и капюшоне, которые стоят вокруг темнокожего человека с завязанными глазами. Скриншоты переписки Заха опубликовал на своей странице в «Твиттере».