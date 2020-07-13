Полиция задержала 12-летнего ребёнка по делу о расистских угрозах в адрес Заха

Полиция британского графства Уэст-Мидлендс задержала подозреваемого по делу о расистских оскорблениях в адрес форварда «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.
Подозреваемым оказался 12-летний мальчик из города Солихалл, сообщает пресс-служба ведомства в «Твиттере».
Заха перед матчем с «Астон Виллой» сообщил, что получил сообщения с оскорблениями на расовой почве. Пользователь «Инстаграма» отправил футболисту в директ несколько сообщений с угрозами и фотографиями. «Тебе лучше не забивать завтра, чёрная дрянь. Иначе я приду к тебе домой в костюме призрака», – говорится в одном из сообщений.
Пользователь также скинул форварду фото участников ку-клукс клана в белой мантии и капюшоне, которые стоят вокруг темнокожего человека с завязанными глазами. Скриншоты переписки Заха опубликовал на своей странице в «Твиттере».
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