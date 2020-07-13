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«ПСЖ» забил девять голов «Гавру» в товарищеском матче

«ПСЖ» забил девять голов «Гавру» в товарищеском матче
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче разгромил «Гавр» со счётом 9:0. Встреча состоялась в Гавре на стадионе «Стад Осеан». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж.

Счёт был открыт в начале встречи — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Мауро Икарди, которому ассистировал Тило Керер. На 19-й минуте разрыв в счёте увеличил Икарди с передачи Анхеля Ди Марии. Через пару минут счёт до крупного довёл Неймар с паса Ди Марии. На 29-й минуте четвёртый гол забил Килиан Мбаппе. В концовке тайма Неймар оформил дубль, реализовав пенальти. Во втором тайме дубль сделал Пабло Сарабия, ещё по голу забили Идрисса Гейе и Арно Калимуэндо.

Напомним, что «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, а в настоящее время клуб готовится к возобновлению Лиги чемпионов.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 июля 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Гавр
Гавр, Франция
Окончен
0 : 9
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Икарди – 8'   0:2 Икарди – 19'   0:3 Неймар – 21'   0:4 Мбаппе – 29'   0:5 Неймар – 43' (пен)   0:6 Гейе – 50'   0:7 Сарабия – 52'   0:8 Калимуэндо – 59'   0:9 Сарабия – 60'
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