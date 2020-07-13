Тренер «Оренбурга»: у нас забрали очки. В других командах есть заболевшие, но они играют

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов после ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 28-го тура РПЛ раскритиковал решение засчитать его команде два технических поражения.
«Нам не дали сыграть две игры, просто так забрали очки. Насколько я знаю, в других командах тоже есть люди, которые болеют, но они почему-то играют. Не вижу здесь спортивной составляющей. Могли бы дать нам играть теми, кто здоров», — цитирует Парамонова «Матч ТВ».
Из-за вспышки коронавируса в команде «Оренбургу» были засчитаны технические поражения в матчах с «Краснодаром» и «Уралом».
«Оренбург» прервал серию из семи поражений в чемпионате России. Команда Константина Парамонова, набрав 24 очка, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Ростов» (44) располагается на пятом месте в РПЛ.
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