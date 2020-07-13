«Милан» избежал поражения в матче с «Наполи», забив пенальти на 73-й минуте

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Миланом». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 2:2.
На 20-й минуте встречи счёт открыл Тео, ему ассистировал Анте Ребич. Джованни Ди Лоренцо сравнял счёт, добив мяч в ворота после удара Лоренцо Инсинье со штрафного. На 60-й минуте Дрис Мертенс вывел «Наполи» вперёд.
На 73-й минуте «Милан» сравнял счёт — Франк Кессье с «точки» уверенно пробил под самую штангу, а Оспина прыгнул в противоположный угол ворот. На 87-й минуте Салемакерс грубо сзади атаковал Элмаса, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён.
Встречу обслуживали главный судья Федерико Ла Пенна, ему помогали ассистенты Джакомо Паганесси и Лука Мондин. Резервный арбитр — Розарио Абиссо.
После 32 туров «Наполи», набрав 52 очка, занимает шестое место в Серии А. «Милан» (50) располагается на седьмой строчке.
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