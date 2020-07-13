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В случае увольнения Конте «Интеру» придётся выплатить ему € 150 млн

В случае увольнения Конте «Интеру» придётся выплатить ему € 150 млн
Футбол / Италия 0

Стали известны условия контракта итальянского «Интера» с его главным тренером Антонио Конте, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, в случае увольнения специалиста по какой-либо причине миланскому клубу придётся выплатить ему неустойку в размере € 150 м. При этом Конте является самым высокооплачиваемым тренером в Серии А. Его зарплата составляет € 12 млн в год.

Несмотря на столь высокую стоимость расторжения контракта с Конте «Интер» рассматривает варианты замены, которыми могут стать Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери.

На данный момент «Интер» находится на четвёртом месте в таблице Серии А с 65 очками. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 11 очков. Также «Интер» имеет один матч в запасе.

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