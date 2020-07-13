Гаттузо: прыжки с руками за спиной – это другой вид спорта. Правила нужно изменить

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью в домашнем матче 32-го тура Серии А с «Миланом».



«Это была моя первая встреча с «Миланом». Командой, которая сформировала меня как игрока и человека, и конечно это был эмоциональный момент.



Не спрашивайте меня насчёт пенальти, потому что я ничего вам не отвечу. Судите сами. Что касается игры рукой, то я не могу представить себе игрока, который прыгает или двигается с руками за спиной. Это какой-то другой вид спорта. Мне кажется, мы побили рекорд Серии А за пенальти, назначенные за игру рукой. Правила нужно изменить. Те их нас, кто играл, понимает, что для прыжка необходимы руки. Об этом идут разговоры уже два года, но ничего не меняется.



Но что меня действительно злит, так это то, что моим игрокам нужно шесть или семь моментов, чтобы забить. И я говорю не только о нападающих. Мы создаем большое количество моментов, но не реализуем большинство из них. Вот над чем нам нужно работать», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

«Милан» избежал поражения в матче с «Наполи», забив пенальти на 73-й минуте