Клопп: мой план — четыре года в «Ливерпуле». Потом ничего не делать в течение года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих планах на будущее.



«В конце карьеры я определённо вернусь в Германию. Скорее всего в «Майнц». План на ближайшее будущее? Четыре года в «Ливерпуле». Потом ничего не делать в течение года. Буду делать то, что хочу. Может, тренировать какой-нибудь клуб, может сборную, а может вообще не буду ничего делать. Но за пять лет мир может полностью измениться», — приводит слова Клоппа SWR.



Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он по разу выиграл с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. До этого с 2008 года немецкий специалист тренировал дортмундскую «Боруссию», с которой дважды стал чемпионом Германии, выиграл Кубок Германии, а также дважды – Суперкубок Германии.

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