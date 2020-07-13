Бартомеу: рано или поздно Хави будет тренером «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказал мнение, что Хави рано или поздно займёт пост главного тренера «Барселоны».

«Рано или поздно Хави будет тренером «Барселоны». Однако сейчас мы не ищем тренера. Мы с Сетьеном. У нас был очень нетипичный сезон, мы будем играть в августе, и он будет тренером. Если мы победим «Наполи», мы будем в Лиссабоне», — приводит слова Бартомеу Goal.

Ранее Хави выразил желание возглавить «Барселону».

40-летний Хави является воспитанником «Барселоны». В бытность футболистом защищал цвета клуба на протяжении 17 лет. В конце карьеры экс-полузащитник четыре года провёл в «Аль-Садде», а в прошлом году занял пост наставника команды и привёл её к победе в Кубке Катара.