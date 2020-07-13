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Жозе Моуринью: Лига Европы не тот турнир, в который я влюблён и очень хотел бы играть

Жозе Моуринью: Лига Европы не тот турнир, в который я влюблён и очень хотел бы играть
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после победы в матче с «Арсеналом» (2:1) в 35-м туре АПЛ рассказал о целях команды.

«Я не хочу быть эгоистом и смотреть на это просто как болельщик, который счастлив финишировать выше «Арсенала». Я бы с удовольствием сыграл в Лиге Европы. Это не турнир, в который я влюблён, и в котором очень хотел бы играть, но когда вы не можете выступать в Лиге Чемпионов, вы играете в Лиге Европы. За свою карьеру я только дважды играл в Лиге Европы и дважды её выигрывал. Неплохо было бы сыграть в нее в третий раз и выиграть в третий раз», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (52) — на 8-м месте.

Волевая победа «Тоттенхэма» — в видеообзоре матча с «Арсеналом»
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