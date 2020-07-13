Бартомеу: легко могу представить, как Месси играет в 2025 году

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказал мнение о 33-летнем нападающем Лионеле Месси.

«Мы говорили, мы говорим и мы будем продолжать говорить с Месси. Он хочет закончить свою карьеру здесь, мы обязательно возобновим с ним переговоры, я не сомневаюсь, что он останется в команде. То, как он играет, адаптирует свой стиль к игре, впечатляет. Каждый год он показывает нам что-то новое, но поддерживает одинаковое количество голов, передач. Даже с каждым годом их становится всё больше! Он показывает, почему такой умный. Он адаптирует свою игру к тому, что нужно команде в каждой игре. Я легко могу представить, как Месси играет в 2025 году», — приводит слова Бартомеу Goal.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 31 матче чемпионата Испании, стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и 22 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.