Дешам: меня не беспокоит ситуация с Гризманном, его способности неоспоримы

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам высказал мнение о ситуации Антуана Гризманна в «Барселоне».

«Ситуация с Гризманном меня не беспокоит. У меня нет сомнений в его способностях, они неоспоримы. У всех игроков бывают периоды в году, когда дела идут немного тяжелее. У него есть менталитет, чтобы справиться с этим», — приводит слова Дешама Get French Football News.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не рассчитывает на услуги Дешама и может продать его в летнее трансферное окно.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 35 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 5 результативных передач. Действующий контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года.